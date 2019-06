Chiesa va o resta? Per la Fiorentina è un problema… fino ad un certo punto

Sarà sicuramente una lunga estate quella che vivranno la Fiorentina e Federico Chiesa. Il miglior talento del calcio italiano in questi giorni e nelle prossime settimane dovrà prendere la decisione più importante, almeno finora, della sua carriera calcistica. Cedere alle avance della Juventus o sposare nuovamente la causa viola ed il progetto della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso. Chiesa dovrà capire e decidere cosa vuol fare del suo futuro.

Da una parte inseguire l’ambizione di ogni calciatore, di ogni ragazzo, a calcare i massimi palcoscenici calcistici nazionali e internazionali, disputando le partite che contano, quelle vere. In due parole: “Champions League”. Dall’altra continuare il matrimonio con Firenze e la Fiorentina, un rapporto che dura da anni e che lo ha portato ad affermarsi nel calcio che conta. Dopo il weekend e il possibile incontro (ancora da confermare) tra Barone e l’entourage del ragazzo, forse ne sapremo di più.

Fino ad allora sarà difficile capire chi tra Fiorentina e famiglia Chiesa abbia il coltello dalla parte del manico. La società viola, dalla sua, ha la certezza e la sicurezza del contratto che vincola Federico alla Fiorentina fino al 2022. Una situazione abbastanza “tranquilla” a livello contrattuale, se parlassimo di un giocatore qualsiasi (ovviamente servirebbe iniziare a porre le basi per un prolungamento del contratto aldilà del nome del giocatore). I tre anni di contratto non sono uno scoglio semplice da superare, soprattutto se ci si affianca il volere del neo patron viola Rocco Commisso, che a più riprese ha dichiarato di non voler assolutamente cedere Chiesa.

E allora arriviamo alla fatidica domanda: quanto vale Federico Chiesa? Negli ultimi mesi abbiamo sentito e letto di tutto. Cinquanta, settanta, cento milioni di euro. Sono cifre reali, spropositate o consone al valore del giocatore. Lui intanto si guarda intorno, con la Juventus pronta ad offrirgli palcoscenici prestigiosi ed un contratto a cifre nettamente superiori rispetto allo stipendio percepito alla Fiorentina.

A Firenze si vive di entusiasmo e Rocco Commisso ha iniziato a capirlo fin da subito. Vuole costruire una Fiorentina di livello, che torni ad imporsi come e più rispetto agli anni passati. Una Fiorentina con Federico Chiesa al centro. Lo vuole Commisso, lo vuole Montella, lo vuole Pradè. Qualora però le strade tra Firenze e Chiesa dovessero dividersi, allora la nuova Fiorentina nascerà senza il suo pezzo pregiato. Un fattore che cambierebbe non di poco i piani tattici viola, ma se dovesse essere davvero “addio”, la Fiorentina si consolerebbe sicuramente con un cospicuo “bottino” con cui potere finanziare il mercato che verrà. Soldi che sarebbero investiti con parsimonia e intelligenza dal neo Direttore Sportivo Daniele Pradè.

La sensazione è che la palla sia tra i piedi di Federico. Ma qualunque decisione lui prenderà, potrebbe esser comunque positiva per la Fiorentina: o si godrà la permanenza del numero 25 o un’ingente somma in cambio della sua cessione da cui ripartire. Con la speranza che i soldi (eventuali) vengano spesi meglio di come è stato fatto nel recente passato…

COMMISSO RIBADISCE: “CI PARLO E LO TENGO A FIRENZE”