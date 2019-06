Chiesa: “Speriamo che non ci facciano scherzi. Polonia ci serva da lezione”

Appesi ad un filo, in particolare appesi alla speranza che domani non arrivi un pareggio dal gruppo C. Questa la situazione degli Azzurrini all’Europeo 2019 (CLICCA), dopo due vittorie, entrambe per 3-1, e una beffarda sconfitta patita dalla Polonia. Federico Chiesa (così giudicato oggi dai principali quotidiani) ha così analizzato il momento in zona mista:

“Ci credo fino all’ultimo. Ora aspettiamo le altre partite, e speriamo che non facciano quello che tutti ci aspettiamo (pareggio tra Francia e Romania che eliminerebbe l’Italia, ndr), scherzi non piacevoli sportivamente parlando. Se dovessimo arrivare in semifinale faremo di tutto per arrivare in finale e vincere questo Europeo.

Il rammarico è non aver pareggiato la partita con la Polonia: siamo entrati in campo per vincere a tutti i costi, ci serva da lezione, siamo ragazzi giovani. Ci è mancato il gol, ma abbiamo fatto una grandissima partita, non è voluta entrare. Abbiamo dato tutto e si è visto in campo.”