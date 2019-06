Chiesa, le pagelle dei quotidiani: “Gol capolavoro ma è nervoso. L’arbitro lo grazia”

Un altro gol, il terzo in questo Europeo Under 21 [CLICCA], che lo sta consacrando ad alti livelli. Anche contro il Belgio Federico Chiesa ha lasciato il segno, sia per il gol che per il pestone sulla mano di Saelemaekers. Il viola però prende voti alti, anche se la sua prova resta macchiata da questo episodio che poteva costargli carissimo.

GAZZETTA – 7: “Ancora elettrico, nel finale può scatenare il repertorio preferito: punta, dribbla, tira, incrocia. Terzo gol in un Europeo da protagonista”

CORRIERE DELLA SERA – 6,5: “Graziato dall’arbitro per un pestone sulla mano di Saelemaekers, viene fuori alla distanza. Il gol, il terzo nell’Europeo, è un capolavoro”

CORRIERE DELLO SPORT – 6.5: “Nel finale fa un gran gol, uno dei suoi. Bene, bravo, bis. Ma il pestone gratuito a gioco fermo e in area azzurra sulla mano di Saekemaekers conferma tutti i suoi limiti”

REPUBBLICA – 6.5: “Crea apprensioni più potenziali che reali ma in coda trova il gol. Sullo 0-0 rischia grosso con un pestone in area a Saelemaekers”

QS – 6: “Spara alto il primo pallone, prende molte botte ed è molto nervoso. A questi livelli dovrebbe spostare gli equilibri, non lo fa. Il gol finale non serve, ma è bellissimo”