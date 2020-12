“Chiesa, la Juve non è la Fiorentina. Come il padre? Deve farne di strada”

Intervenuto ieri a TMW Radio, l’ex difensore Marco Lanna ha parlato di Federico Chiesa messo a paragone con suo padre Enrico, che lui conosce bene: “Deve ancora migliorare, Enrico era uno che faceva gol. Tanti. Calciava da ogni posizione, anche fregandosene a volte dei compagni… Federico è passato dalla Fiorentina, che era come casa sua, a doversi prendere delle responsabilità maggiori visto che davanti ha Morata e Ronaldo. Ha capacità per fare bene, deve prendere più coraggio e provare ogni tanto anche la soluzione personale. Indossare la maglia della Juve non è facile, quindi gli darei modo di prendere le misure”.

