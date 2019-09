Federico Chiesa al servizio della Fiorentina o viceversa? Ok, è solo una provocazione, ma vale la pena porsi qualche domanda sulla posizione in campo di Federico se davvero Montella insisterà sul 3-4-1-2 (o 3-5-2, cambia poco) visto contro la Juventus. Un’evoluzione tattica che ha portato grandi benefici dalla cintola in giù, aprendo inevitabilmente il dibattito sull’impiego in campo degli attaccanti, Chiesa compreso. Al tandem composto con Ribery mancano i gol che dovrebbe portare in dote una prima punta, da qui l’idea di ritagliare per il numero 25 viola un ruolo alla Cuadrado: offensivo ma con un raggio d’azione più ampio, protagonista della manovra d’attacco ma allo stesso tempo attento alla fase copertura.

Al momento solo un'ipotesi, suggerita dalle esigenze tattiche di Montella, la scarsa forma di Lirola e la propensione di Chiesa a travolgere le difese avversarie con la sua corsa. Allontanarlo (almeno in partenza) dalla porta è un rischio che vale la pena correre? Se la risposta fosse affermativa, ammesso che si voglia proseguire sul solco tracciato sabato scorso, entrerebbe in gioco uno tra Vlahovic e Pedro. Più collaudato il serbo, ancora da testare in Europa il brasiliano, che da venerdì scorso si allena con regolarità assieme al resto della truppa viola. Senza trascurare la terza opzione, Boateng (ma con lui resterebbe in campo resterebbe il problema dei gol). Per Montella, a Bergamo, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta…