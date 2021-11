Chiarugi: “Fiorentina, è il momento di tornare ai fasti di un tempo”

Il grande ex viola reclama innesti dal mercato

Intervenuto a Radio Bruno, il grande ex viola Luciano Chiarugi ha parlato così della Fiorentina e del prossimo mercato di gennaio:

"Leggo tanti nomi di giocatori importanti che possono far crescere la Fiorentina, sperando che si riesca a definire la vicenda Vlahovic nel modo più indolore possibile. La Fiorentina deve tornare ai fasti di un tempo, ai livelli che le competono. Dopo anni di sofferenza, finalmente è stata intrapresa la strada giusta, c'è un allenatore che ha dato un gioco alla squadra e con alcuni innesti giusti si può fare il salto di qualità. Contro la Juve mi è piaciuta la personalità messa in campo, vedo la Fiorentina in crescita".