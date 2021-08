Chelsea-Inter, trattativa in chiusura per Lukaku: le cifre dell’affare

Affare in chiusura tra Chelsea ed Inter per arrivare a Lukaku, trovato l'accordo sulla cifra. Nerazzurri adesso a caccia del sostituto.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'affare tra Chelsea ed Inter per Romelu Lukaku è in dirittura d'arrivo. Infatti i Blues, per l'attaccante belga, sono pronti a versare nelle casse nerazzurre 115 milioni di euro cash. Non saranno inserite nel trasferimento contropartite tecniche, perché non volute dal club milanese. Dunque l'Inter adesso inizierà la vera e propria caccia all'attaccante per sostituire Lukaku. I nomi più caldi sono quelli di Dzeko e Zapata, con Vlahovic passato in secondo piano, in quanto Commisso sembra non accettare nessuna offerta per il serbo classe 2000.