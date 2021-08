Lukaku-Chelsea e Zapata-Inter, ci siamo: i nerazzurri si defilano per Vlahovic

L'intreccio dei centravanti di questa estate sta andando in porto

Uno dei trasferimenti più importanti dell'estate 2021 sta per andare in porto: Romelu Lukaku saluta l'Inter dopo due anni e ritorna al Chelsea. Era nell'aria e adesso la trattativa tra blues e nerazzurri sta per andare in porto. Per sostituire il centravanti belga, l'Inter sta definendo proprio in queste ore l'acquisto di Duvan Zapata dall'Atalanta. Anche il tecnico degli orobici Gian Piero Gasperini avrebbe dato il suo via libera alla cessione del colombiano. La Dea è pronta, poi, a prendere Belotti dal Toro. Lo racconta Alfredo Pedullà su Twitter. Dunque l'Inter si è defilata da una possibile trattativa per Dusan Vlahovic.