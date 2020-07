Champions, le favorite: Atalanta mina vagante

Il 7 Agosto ripartirà la Champions con le partite mancanti del ritorno degli ottavi, ovvero Juventus-Lione, City-Real Barcellona-Napoli e Bayern-Chelsea.

Gli unici ad aver quasi ipotecato il passaggio ai quarti sono i tedeschi del Bayern, che all’andata vinsero per 3-0 a Londra. Il ritorno sarà una pura formalità. La Juventus invece ha perso a Lione per 1-0, pertanto deve ribaltare il risultato. Passerebbe con una vittoria sul Barca il Napoli, ma anche con un pareggio con tanti gol, visto l’1-1 dell’andata al San Paolo. Per quanto riguarda City-Real, all’andata si sono imposti gli uomini di Guardiola vincendo per 2-1. Un buon risultato ma che rende ancora incerto il passaggio del turno visto l’ottimo stato di forma delle merengues.

Una volta finite le ultime gare di ritorno degli ottavi, ci sarà il quadro completo per i quarti, con le “Final Eight” che saranno disputate tutte in Portogallo, a partire dalla sorprendente Atalanta che affronterà i colossi del Psg.

Grazie ai nostri colleghi di Bookmakerbonus.it abbiamo analizzato le opinioni dei principali bookmakers per quanto riguarda la vittoria finale della Champions e ve li abbiamo riportati.

La squadra favorita in assoluto è il Bayern Monaco, reduce dall’ennesimo scudetto vinto, che viene dato vincente a 4.00. Subito dopo ecco il Manchester City a quota 4.50. City che però deve ancora superare il ritorno degli ottavi contro un Real che nel periodo post covid ha avuto un’ottima ripresa, vincendo la Liga e trovando una condizione molto buona.

Altra squadra tra il novero delle favorite è il Psg, quotato 6.00, che dovrà però superare il “dentista” Atalanta nei quarti. Troviamo poi il Barcellona a 10.00, quotato esattamente come l’Atletico Madrid che a sorpresa ha eliminato il Liverpool, detentore della Champions e fresco vincitore della Premier League.

SORPRESA ATALANTA-L’Atalanta, così come Barcellona e l’Atletico Madrid, è quotata 10.00. Questo vuol dire che secondo i bookmakers, l’Atalanta ha le stesse probabilità di vincere la Champions del Barcellona. A impressionare i principali addetti ai lavori sono stati i risultati della squadra di Gasperini sia in ambito europeo che in Serie A, dove la Dea ha realizzato il record di reti segnate.

LE ALTRE ITALIANE-Dietro il trio Barcellona, Atletico e Atalanta troviamo la Juventus a quota 13.00, il Lipsia a 16.00 e il Real Madrid a 27.00. Detto della Juve, i books quotano il Napoli a una quota piuttosto alta, ovvero 65.00. A chiudere la lista le rimanenti Lione e Chelsea, quotate rispettivamente 75.00 e addirittura 300.00.

Ciò che impressiona di più di questi dati sono certamente il credito e la fiducia che danno i bookmakers all’Atalanta, dandole delle possibilità di vittoria non poi così assurde. Certamente se i bergamaschi riuscissero nell’impresa, sarebbe senz’altro una favola che rimarrà impressa nella storia.