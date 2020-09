Cerofolini: oggi avversario, domani? Reggiana ottima opportunità per lui

In questi momenti si sta giocando Fiorentina-Reggiana (clicca qui per il live), con gli emiliani che in porta hanno il viola in prestito Michele Cerofolini. Dopo alcune esperienze al Sud in Lega Pro, quest’estate è arrivata la chiamata dalla Serie B per il giovane estremo difensore aretino. Un’opportunità importante per mettersi in mostra, in un campionato lungo e difficile come quello cadetto. Già due stagioni fa Cerofolini aveva avuto una chance in B, nel Cosenza di Piero Braglia, senza però aver fortuna (appena sei mesi la durata di quella esperienza). Adesso una nuova occasione da non sprecare.