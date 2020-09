LIVE! – Fiorentina-Reggiana 4-0: tutto perfetto, tranne l’infortunio per Biraghi

Amici di Violanews.com, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Reggiana, ultimo test-match per la Viola di Beppe Iachini prima dell’esordio in Serie A contro il Torino. Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della partita.

FIORENTINA 4-0 REGGIANA

Reti: 9′, 14′ Ribery, 12′ Chiesa, 25′ Kouamé.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Duncan, Bonaventura, Biraghi (22′ Lirola); Ribery, Kouamè. Allenatore: Iachini.

A disposizione: Ghidotti, Venuti, Igor, Dalle Mura, Ceccherini, Illanes, Cristoforo, Saponara, Terracciano, Amrabat, Eysseric, Montiel, Cutrone, Vlahovic, Brancolini.

REGGIANA: Cerofolini, Di Gennaro, Martinelli, Muratore, Rossi, Costa, Voltan, Zampano, Mazzocchi, Radrezza, Lunetta. Allenatore: Alvini.

A disposizione: Voltolini, Galeotti, Zamparo, Mori, Kirwan, Lorenzani, Libutti, Espeche, Marchi, Cambiaghi.

LA CRONACA

Nel secondo tempo per la Reggiana entrano Zamparo, Kirwan, Libutti, Espeche e Marchi. Nessun cambio tra le file viola.

19:05 – Inizia il secondo tempo.

La Reggiana sta soccombendo alle folate di Chiesa, Ribery e Kouamé, abili a concretizzare con le loro accelerazioni il netto predominio territoriale esercitato dai viola. Da stropicciarsi gli occhi il secondo gol, mentre tra le poche note negative citiamo il pestone alla caviglia destra che ha costretto Biraghi ad uscire, le difficoltà di Lirola che è entrato a freddo proprio al posto di Biraghi e qualche occasione evitabile concessa ai ragazzi di Alvini.

45′ Fine primo tempo: Fiorentina-Reggiana 4-0, doppietta di Ribery e reti di Chiesa e Kouamé.

44′ Castrovilli si fa vedere per la prima volta in questo primo tempo e appoggia con classe per Ribery: cross verso Bonaventura, che appoggerebbe con facilità in rete se non fosse anticipato per un soffio dal diretto marcatore.

43′ Bonaventura batte una punizione invitante, ma calibra male col destro e la palla esce alta.

41′ Punizione per la Reggiana, Costa incredibilmente solo non riesce a girare a rete da ottima posizione. Piccolo brivido per i gigliati.

39′ Fallo in attacco di Chiesa, dalla parte del quale passano tutte le azioni viola degne di nota. La partita si è assestata su ritmi più blandi, complice il largo vantaggio della Fiorentina.

36′ Lirola perde palla e Mazzochi ne approfitta per andare al tiro da fuori area: palla distante dalla porta di Dragowski, ma non buono l’ingresso in campo dello spagnolo.

35′ Provano a combinare sulla destra Bonaventura, Chiesa e Ribery, questa volta senza fortuna.

30′ Attimi di nervosismo in campo, con Pezzella che reagisce con veemenza dopo un contrasto a metà campo. Il capitano viola si calma in pochi secondi, non senza aver accennato una reazione che in partite ufficiali costerebbe cara.

27′ Pomeriggio fin troppo facile per la Fiorentina: dovrebbe esserci solo una categoria di differenza, ma quattro gol in meno di mezz’ora rispecchiano un divario maggiore in campo.

25′ GOL DELLA FIORENTINA! Gran giocata di Ribery che fa correre Chiesa sulla destra, cross basso perfetto per l’accorrente Kouamé che non ha problemi nell’appoggiare in rete!

22′ Reggiana pericolosa sfruttando il momentaneo vantaggio numerico: Dragowski si prodiga ancora per fermare gli attaccanti ospiti, ma l’arbitro Nigro di Prato ravvisa un fuorigioco. Intanto entra Lirola per l’infortunato Biraghi nella Fiorentina.

21′ Problemi per Biraghi, che rimane a terra a fondo campo dopo aver arginato un attacco della Reggiana sulla fascia.

20′ Un cross dalla sinistra mette in seria difficoltà Dragowski, che deve impegnarsi per togliere il pallone dalla disponibilità di Mazzocchi, pronto ad approfittare di una torre ben eseguita.

17′ Duncan cerca l’imbucata all’interno dei 16 metri ospiti, ma l’ex di turno Cerofolini capisce tutto e fa sua la sfera.

14′ TERZO GOL DELLA FIORENTINA! Tutto davvero troppo facile per Ribery, che riesce ad agganciare il pallone in area, a portarselo sul mancino con una finta che manda a vuoto il marcatore e ad incrociare sul palo opposto. 3-0!

12′ GOL DELLA FIORENTINA! Chiesa deve averci letto: percussione sulla destra, tocco per Kouamé che di tacco serve Ribery, il quale ancora di tacco apparecchia per lo stesso Chiesa che aveva tagliato dentro nel frattempo; il tiro col sinistro finisce in porta con deviazione!

11′ Chiesa non ha iniziato benissimo: toccato duro in avvio, ha perso più di un pallone nel primo scorcio di partita.

9′ GOL DELLA FIORENTINA! Ribery quasi incredulo sfrutta un clamoroso errore della difesa ospite al limite dell’area, controlla e piazza in rete col piatto destro per il vantaggio viola!

7′ Kouamé! Lancio per la punta che controlla resistendo ad una carica, s’invola verso l’area di rigore e batte col destro, mancando di poco il bersaglio. Si resta sullo 0-0.

6′ La Fiorentina tiene ben quattro giocatori sulla linea dei difensori avversari: Kouamé, Ribery, Bonaventura e Chiesa, molto offensivo anche nel ruolo di tornante.

4′ Proiezione offensiva di Milenkovic che si sovrappone a Chiesa, ma non riesce ad arrivare al cross.

3′ Chiesa si tocca la caviglia dopo un duro contrasto, ma non sembra aver patito niente di grave.

2′ Iachini non cambia: è 3-5-2 con Chiesa largo a destra e il tandem d’attacco con Ribery e Kouamé.

18: 02 – Calcio d’inizio!

Le riserve delle due squadre si avviano verso le rispettive panchine, mentre i titolari entrano secondo le ormai note procedure. L’inno della Fiorentina risuona nel Franchi deserto. E’ tutto pronto per Fiorentina-Reggiana.

Iachini ha scelto una formazione molto simile a quella che probabilmente vedremo alla prima di campionato contro il Torino. Resta da capire quale sarà il modulo: con il 3-5-2, Chiesa agirebbe a tutta fascia sulla destra con Biraghi a sinistra, mentre un 4-3-3 permetterebbe a Caceres di allargarsi, a Biraghi di abbassarsi a fare il terzino e a Chiesa di agire alto, con Ribery sul versante opposto dell’attacco.