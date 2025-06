Cellino stacca la spina. Il Brescia va verso il fallimento dopo 114 anni

Dopo 114 anni di storia, il Brescia si avvia verso un triste falimento. Massimo Cellino, proprietario del club, ha infatti deciso di non adempiere agli impegni economici in scadenza quest'oggi fra stipendi e i contributi necessari per l'iscrizione ad un campionato professionistico. Un debito complessivo di circa 9 milioni di euro che, però, il patron ha deciso di non corrispondere visto anche il rapporto ai minimi storici con la piazza. L'epilogo, dunque, soltanto uno: il fallimento. Lo si può leggere su gazzetta.it.