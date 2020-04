Cellino, ecco la risposta della Lazio. Il portavoce biancoceleste: “E’ un asino patentato”

Nella giornata di Pasqua vi avevamo raccontato dello sfogo di Massimo Cellino, presidente del Brescia, contro la ripresa sempre più probabile del campionato ed in particolare del suo attacco rivolto a Claudio Lotito. Oggi, naturalmente, non si è fatta attendere la risposta della Lazio, affidata al portavoce biancoceleste, Arturo Diaconale, come racconta corrieredellosport.it:

Le parole di Cellino sono stupefacenti e gravi, purtroppo per lui il raglio d’asino che non può giungere in Paradiso sembra essere proprio il suo. Non solo perché ignora il sistema duale di gestione societaria e non tiene conto che la S.S. Lazio è una società quotata in Borsa e che la maggioranza del suo pacchetto azionario è detenuta dal presidente Lotito. Ma soprattutto perché se oltre a ragliare si mette anche a scalciare in maniera violenta e scoordinata dimostra di essere lui stesso un asino patentato, che ha difficoltà a discutere in maniera civile e composta in un momento in cui la gravità della crisi imporrebbe un comportamento più misurato e responsabile.