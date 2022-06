Ceferin al lavoro per una nuova competizione Europea per club

Il numero uno della Uefa starebbe pensando di dar vita ad un mini torneo d'elite che andrebbe in scena durante il precampionato

Secondo quanto riportato da l'Equipe, noto quotidiano francese, dopo la neonata Conference League , competizione alla quale il prossimo anno parteciperà la Fiorentina di Italiano , l'UEFA sarebbe al lavoro per creare una nuova competizione europea.

Aleksander Ceferin è infatti al lavoro per un nuovo torneo, che non avrà la stessa importanza di Champions League, Europa League e Conference League, e che verrà disputato in estate, negli Stati Uniti. Un torneo pre stagionale a cui dovrebbero partecipare solo quattro squadre, selezionate tramite il ranking UEFA, e con la vincitrice della Champions League presente di diritto.