Cecchi: “Vendere Dragowski per prendere Provedel? Mi sento male”

L'opinionista parla anche dei terzini viola: "Odriozola importante per il gioco viola. Biraghi non è certo un problema"

"Castrovilli è tornato a buoni livelli da 2-3 partite e abbiamo l'obbligo di aspettarlo. E' un talento che nel centrocampo della Fiorentina di domani io vedo bene. Biraghi è ruvido e ho l'impressione che questo non lo porti a guadagnarsi molte simpatie. Biraghi non sarà un fenomeno, ma non è certo un problema di questa Fiorentina. Odriozola? La sua permanenza non dipende da noi ma spero rimanga, lo spagnolo nel gioco d'attacco ti fa la differenza. Dragowski? L'anno scorso ci ha salvato dalla Serie B. All'idea di vendere lui e prendere Provedel mi sento male. Non butterei via un portiere ancora giovane, solo perchè con i piedi ha qualche lacuna. Vicario e Cragno? Anche Dragowski nell'Empoli sembrava un fenomeno. Ho il terrore di vedere Dragowski esplodere altrove".