Cecchi: “Spero che Italiano rimanga. Maxime Lopez? Subito. Joao Pedro…”

Le parole dell'opinionista sul triennio di Commisso e sul prossimo mercato

Il giornalista Stefano Cecchi al Pentasport: "Il calcio divora chi ne è protagonista. La presidenza Della Valle fu una delle più durature, c'era però voglia di cambiare. Commisso si inserì in questa situazione riportando entusiasmo a Firenze. La piazza ebbe una ventata di aria fresca con il suo arrivo. Ora però c'è un po' di polvere nell'ingranaggio Fiorentina e va tolta subito. Ad oggi ciò che corrode il fiorentino è l'incertezza. Spero che Italiano sia ancora allenatore, ma che lo sia con il sorriso. Mi piacerebbe che mercoledì Italiano manifestasse questa felicità dopo l'incontro con la dirigenza, e che sia pronto a ripartire subito con entusiasmo. Commisso sulle parole è molto calibrato: l'anno scorso non disse mai la parola "Europa".

E' sacrosanto per Italiano chiedere i progetti alla società. Se vuoi stare dentro l'Europa devi allungare la rosa, sia in quantità che in qualità. Biraghi ha giocato quasi tutte le partite quest'anno, ma ci vogliono alternative. Alla stagione del mister do otto e mezzo, secondo me ha sbagliato solo su Drągowski."