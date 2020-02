Cecchi: “Iachini merita i complimenti. Rigore? Più importante la reazione”

“Ci stiamo incartando sull’episodio del rigore, dimenticandoci della reazione che ha avuto la Fiorentina”. Stefano Cecchi dagli studi di Radio Bruno Toscana, dopo aver ribadito il suo pensiero sugli episodi da moviola, si è concentrato sulla prestazione viola. “Vogliamo fare i complimenti a Iachini che ha azzeccato la mossa? Quando ha tolto Castrovilli siamo rimasti tutti perplessi. E invece inserendo una punta in più e allargando Chiesa, la Fiorentina ha messo alle corde il Milan con un uomo in meno. Rimango convinto che Chiesa dia il meglio di sè sulla fascia e che Cutrone al momento sia un giocatore prezioso soprattutto a gara in corso”. IACHINI PENSA AD UNA NOVITA’ IN MEDIANA