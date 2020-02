Cecchi: “Nel mio calcio il gol di Ibrahimovic non si annulla mai. L’espulsione di Dalbert…”

Stefano Cecchi, giornalista La Nazione, ha parlato a Radio Sportiva: “Fiorentina-Milan? Il Milan ha dominato la gara fino a quando si è giocato 11 contro 11, poi non so cosa sia successo ma in inferiorità numerica la Fiorentina è riuscita a ribaltare l’inerzia della partita. Il gol di Ibrahimovic, nel mio calcio, non si annulla mai. Cosa doveva fare, segarsi il braccio? Anche il rigore di Romagnoli non si dà mai, se me l’avessero dato contro mi sarei arrabbiato molto. Pradè e Iachini sbagliano a dire che era rigore netto, sarebbe stato più nobile ammettere la svista dell’arbitro e concentrarsi sul bel finale di gara della Fiorentina. Espulsione di Dalbert? Per me quello era più un cartellino arancione che rosso, ma posso dirlo solamente ammettendo l’errore commesso dall’arbitro in occasione del rigore concesso dalla Fiorentina”.