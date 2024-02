Cecchi: “Fiorentina smarrita. Temo che ci sia qualche crepa nello spogliatoio”

Su Italiano — "La Fiorentina si è smarrita e non si capisce perchè. Italiano non può essere assolto, qualche errore l'ha fatto. Perchè giocare con Nzola ala destra? Ma ho la sensazione che il clima intorno a Italiano sia diventato pesante. Dopo Lecce l'80% dei tifosi lo mette sul banco degli imputati, alcune cose non le ho capite neanche io, ma è ingeneroso ridurre la sconfitta al fatto di aver tolto Beltran e non Nzola. Mi sembra che la gente si sia stancata di Italiano, io spero che abbia ragione chi dice che con un altro allenatore la Fiorentina farebbe meglio, ma ho l'impressione che questa rosa abbia dei limiti e abbia un valore tra il sesto e l'ottavo posto".

Sulle parole di Biraghi — "Mi fanno pensare che ci sia qualche spaccatura nello spogliatoio, altrimenti non fai un'uscita così forte. A chi l'ha tirata? Se davvero fosse così, non so quanto sia semplice ricompattarsi e quando c'è malumore nello spogliatoio, di solito non si va lontani tranne la Lazio del '74 e poche altre eccezioni".

