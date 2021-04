Cecchi: “Eresie di mercato e limiti di Iachini, la Fiorentina è smarrita”

Le parole del noto giornalista: "Adesso la Fiorentina deve ritrovare ciò che ha smarrito a livello mentale"

"Pensare di sostituire Chiesa con Callejon è stata una vera e propria eresia di calciomercato, ma dal punto di vista tecnico la Fiorentina non merita questa classifica. A volte durante le stagioni si innestano delle alchimie negative che ti trascinano sul baratro. Adesso la squadra deve ritrovare ciò che ha smarrito a livello mentale. Il problema non è il singolo giocatore, ma l'idea corale di squadra che non è pervenuta. Probabilmente scambiando il nostro centrocampo con quello del Verona saremmo già in Serie B, eppure Juric riesce ad esprimere un buon calcio. Iachini? Bravo a preparare tatticamente le partite, meno a leggerle in corso di svolgimento. I cambi adottati a Reggio Emilia lasciano dei dubbi, la sostituzione di Castrovilli è difficile da accettare. Pezzella? Il capitano gigliato è in difficoltà. Nell'undici titolare probabilmente è quello che più ha bisogno di una pausa. Gli errori accumulati sono davvero troppi. Triste da raccontare ma in tutte le sue componenti l'ambiente Fiorentina si è smarrito."