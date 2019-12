Cecchi: “Commisso vuole ripartire con un progetto a giugno. Prandelli? Ribollita”

Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione, è intervenuto al microfono di Radio Sportiva. Queste le sue parole sul futuro della panchina viola: “Montella? La Fiorentina può aspettare ancora due partite, non di più. Commisso vuol ripartire con un progetto a giugno, non adesso. Voglio bene a Prandelli ma spero non sia lui l’eventuale sostituto in panchina perché la ribollita non funziona quasi mai”.