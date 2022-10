Cecchi ammette: “Voglio molto bene a Venuti, però tecnicamente…”

Ancora Cecchi: "A Venuti non si può non volere bene, anzi ce ne fossero come lui nello spogliatoio che trasmettono i valori della Fiorentina. Però tecnicamente paghiamo pegno quando gioca. Tra lui e Dodò la differenza è evidente, spero che il brasiliano possa essere schierato titolare già stasera, altrimenti riproporrei Terzic a destra. Amrabat? Merita applausi, anche se continuo a pensare che per il gioco di Italiano sia più adatto un giocatore con le caratteristiche di Torreira, non necessariamente lui".