Catanzaro, il sogno finisce in semifinale. Cremonese in finale

Termina il sogno del Catanzaro. Dopo un'ottima prestazione casalinga nella semifinale d'andata, riuscendo a rimontare da 0-2 a 2-2, i ragazzi di Vincenzo Vivarini si sono arresi allo Zini. I calabresi infatti sono usciti sconfitti per 4-1 dalla semifinale di ritorno; svanisce così la possibilità di avere un altro splendido gemellaggio in Serie A dopo quelli con HellasVerona e Torino. Comunque sia il Catanzaro ha disputato un'ottima stagione, arrivando a giocarsi una semifinale play off da neopromossi. A sfidare il Venezia sarà quindi la Cremonese.