Castrovilli, parla l’ex agente: “Era un signor nessuno con problemi economici”

L'agente accusa alcuni calciatori, fra i quali anche Castrovilli

Donato Di Campli , ex procuratore di Gaetano Castrovilli, ha parlato in una diretta Twitch sul canale di calciomercato.com. Di Campli ha spiegato di come non abbia gradito che alcuni suoi assistiti abbiano scelto di cambiare procura. Fra questi anche Castro:

"Quando ho scoperto Gaetano Castrovilli lui era un signor nessuno con dei grossi problemi economici. Lo presi all'interno di un tifo in Puglia e quando divenne forte alcuni calciatori fecero pressione su di lui per fargli cambiare agente. Tutti quelli che hanno deciso di terminare il nostro rapporto non hanno avuto le palle per dirmelo in faccia."