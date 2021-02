Caso Suarez, parla l’ex rettrice: “Non sapevo chi fosse, adesso ho paura di tutto”

Giuliana Grego Bolli, ex rettrice dell’Università per gli stranieri di Perugia, è stata intervistata da Repubblica. Al centro della discussione il caso Suarez:

Non ho mai avuto la sensazione che ci fosse la volontà di favorire la Juventus, né pressioni di alcun genere. A me di Suarez non importava niente. Non sapevo neanche chi fosse. Io non guardo le partite di calcio. Se ritornasse un Suarez a chiedere di fare l’esame, direi di no. Non per Suarez, ma per il clamore che si porta dietro il calcio. Adesso ho paura di tutto.