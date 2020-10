Caso Napoli: pugno duro del Giudice sportivo. Si va verso lo 0-3 e la penalizzazione

Il Giudice Sportivo si esprimerà domani o al più tardi giovedì per esaminare le memorie difensive del Napoli, ma nessuno si aspetta qualcosa di diverso dall’assegnazione del 3-0 a tavolino per la Juventus. Questo quanto troviamo scritto sull’edizione odierna di Tuttosport riguardo il caso Juventus-Napoli. Il succo della giornata di ieri contraddistinta da intense telefonate fra Lega, Figc, e Governo, è quello di sanzionare severamente il comportamento partenopeo per evitare un precedente pericoloso per la continuazione del campionato. Tant’è che in attesa della battaglia giuridica che ne scaturirà una decisione così forte, si registra una strenua difesa del protocollo. Il sospetto è che il Napoli non abbia prontamente ricorso alla bolla (prima violazione), ignorando il protocollo che avrebbe consentito alla squadra di partire per Torino in deroga ai decreti per disputare la partita. Per le istituzioni sportive è tutto chiaro e tira un’aria piuttosto severa (in ballo ci sarebbe anche uno o più punti di penalizzazione), ma ovviamente il Napoli si difenderà.