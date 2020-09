Casini: “Intoppi Centro Sportivo? Tranquillizzo i tifosi sul caso rifiuti. Il piano di Commisso…”

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

Ho sentito Commisso telefonicamente, ha una grande voglia di tornare a Firenze. Vuole affrontare i temi caldi del calciomercato e caricare la squadra in vista dell’esordio in campionato contro il Torino. Inoltre, se avrà tempo, parleremo anche di infrastrutture. Sul caso dei rifiuti trovati nel territorio del Centro Sportivo mi sento di tranquillizzare tutti. È un qualcosa di molto limitato che non rallenterà il percorso della Fiorentina. In merito aggiungo che in settimana abbiamo fatto numerose riunioni per portare avanti l’iter burocratico. Tutto procede al meglio.