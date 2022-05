Casamonti: “In Italia dicotomia tra chi possiede lo stadio e chi ha i soldi”

L'architetto evidenzia uno dei problemi

L'architetto Marco Casamonti , che ha progettato il Viola Park, ha parlato a TMW dell'Arena Kombetare di Tirana, in Albania, dove stasera la Roma giocherà la finale di Conference League. Inevitabile un passaggio sulla situazione in Italia...

"C'è un primo aspetto da considerare ed è relativo alle proprietà: moltissimi stadi sono dei comuni e non delle società. E c'è una sorta di difficoltà a investire sui nuovi impianti perché c'è una dicotomia tra la proprietà dello stadio e chi ha la forza di investire. E poi: che fare dei vecchi stadi? Meglio fare nuovi stadi nelle zone dove già esistono. Come nel caso di Udine e Torino, dove non è stato sprecato suolo. Burocrazia? Ci vorrebbe una legge apposita perché è davvero complicato. Facendo un esempio, a Firenze sono 15 anni che si parla del nuovo stadio: abbiamo un apparato burocratico talmente complesso in maniera di grandi infrastrutture da rendere difficile la realizzazione. Il rapporto pubblico-privato non è fluido, non c'è l'abitudine a lavorare insieme".