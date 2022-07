Carrarese: ufficializzato l’arrivo del figlio di un ex-portiere viola

"Carrarese calcio 1908 rende noto di aver perfezionato, dalla società U.S. Cremonese, l'acquisizione del diritto alle prestazioni a titolo temporaneo del classe 2002 Daniel Frey. Il calciatore di origini francesi è nato calcisticamente nel settore giovanile del Milan per poi passare al Chievo Verona. Daniel , figlio di Sébastien Frey ex portiere , tra le altre, di Inter, Fiorentina e Parma ricopre il ruolo di esterno di fascia sia in mediana che nella difensiva privilegiando la corsia di destra senza disdegnare impiego nella fascia opposta esibendo notevoli doti di fisicità abbinate ad uno sprint in velocità notevole. "L'opzione Carrarese tra le diverse proposte è stata quella più interessante sia per il progetto tecnico che per la serietà e solidità della società in una piazza ambiziosa che vuole provare a recitare un ruolo da protagonista. I colloqui sono andati avanti per un po' di tempo ma non è stato difficile trovare la quadratura finale. Nel frattempo sono stato aggregato alla prima squadra della Cremonese sempre guardando alla prospettiva di approdare a Carrara. Questa mia prima esperienza professionistica deve essere sfruttata al meglio e credo che fisicamente e mentalmente sia già piuttosto sintonizzato sul tipo di richieste che vengono avanzate nel calcio dei "grandi". Ho avuto modo di parlare con mister Alessandro Dal Canto e le impressioni sono ottime poi non vedo talmente ora di iniziare che ho chiesto delle prime amichevoli da affrontare. Come ruolo ,sono il classico giocatore di fascia che gioca sulla corsa,intensità e fisicità cercando di utilizzare al meglio il mio piede preferito che è il destro. Non faccio preferenze di posizione tra l'esterno basso o il quinto di fascia perchè l'importante è giocare ed assimilare le richieste del tecnico e soddisfare le esigenze di squadra."