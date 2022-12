Carnasciali: “Amrabat? La Fiorentina non riesce a tenere i migliori…”

L'ex difensore viola Daniele Carnasciali, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così degli scenari di mercato e della gestione della Fiorentina: "Amrabat? Speriamo che torni bello carico. Mi preoccupa che abbia fatto un bel Mondiale, perché giocatori così forti non riusciamo a trattenerli. E' stato venduto Vlahovic, non credo che sia un problema vendere Amrabat. Ma non è solo Commisso, anche con la presidenza precedente. Purtroppo la Fiorentina non ha avuto la fortuna di avere presidenti capaci di far crescere la squadra e farla lottare per obiettivi più alti. Dopo l'era Cecchi Gori abbiamo visto poco lottare per grandi traguardi".