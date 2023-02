Caressa polemico sul calendario: “Il calcio spezzatino è dannoso per tutti”

Uno dei volti più celebri del giornalismo sportivo italiano degli ultimi decenni è sicuramente quello di Fabio Caressa, noto telecronista ed opinionista di Sky Sport. Parlando a Radio Deejay della giornata di campionato iniziata oggi, il giornalista ha attaccato il cosiddetto calcio spezzatino: "Questo modo di suddividere il turno di Serie A in più giorni e orari è dannoso per tutti, televisioni comprese. Vi risulta che noi (inteso come Sky, ndr) lo facevamo in modo così estremo? Al massimo la giornata poteva essere spalmata su tre giorni, quando le squadre volevano riposare di più e chiedevano di giocare al lunedì. Se hai cinque partite di livello medio insieme fai un ascolto, ma se le spalmi su cinque orari diversi...".