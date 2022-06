Cardinale e i “soldi non suoi”: l’acquisto del Milan è finanziato da…Elliot

Ecco subito spiegate le parole di Rocco Commisso usate per accogliere il nuovo proprietario del Milan

Poco fa è arrivata l'ufficialità: il Milan è stato ceduto al fondo RedBird per una cifra pari a 1,2 miliardi. In questi giorni, hanno fatto abbastanza clamore le parole di "benvenuto" usate da Commisso nei confronti di Gerry Cardinale, il nuovo proprietario del Milan. Il noto imprenditore americano è a capo del fondo RedBird che ha prelevato la società rossonera dalle mani di Elliot. Intanto, "Verità e Affari" spiega come maggior parte dei soldi usati per l'operazioni sono stati prestati dallo stesso Elliot. Ecco quindi spiegate le parole del presidente viola "...quelli non sono soldi suoi, lui fa il bello con i soldi degli altri".