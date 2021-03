Carboni: “Annata strana per la Fiorentina, servirà pazienza per salvarsi”

Guido Carboni, ex tecnico di Benevento ed Empoli, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto su TMW Radio:

La Fiorentina è coinvolta nella lotta per non retrocedere, è un’annata strana. In questo momento serve la pazienza di arrivare all’obiettivo, troppa pressione può far male. I mezzi tecnici per salvarsi ci sono. Mi sono stupito quando ho visto uno navigato come Prandelli alle corde nel rispondere alle domande delle tv. Capisco che certe domande diano fastidio, ma sembra in difficoltà. Questo potrebbe giocargli contro, ma ripeto ha l’esperienza giusta per condurre in porto la barca.