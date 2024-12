Capodanno all’aperto: tutti gli eventi in programma

Se non avete ancora deciso come trascorrere la notte di San Silvestro e non volete passarla a casa o in uno die tanti locali ecco una guida per le manifestazioni che si svolgono all'aperto

Gli eventi nelle piazze

Sarà un Capodanno in musica e allegria in cinque piazze del centro storico. Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo a Firenze arrivano in piazza della Signoria Mr Rain, Giovanni Caccamo, i Bowland e molto altro mentre nella piazza San Giovanni si potrà ascoltare il gospel di The Pilgrims e di Lara Johnson & the Black Voices, in piazza Santissima Annunziata sarà protagonista il jazz di Nino Buonocore e del suo quartetto e del sassofonista Max Ionata. Serata di musica classica in piazza Santa Croce con La National Symphony Orchestra “RadioTV Moldova” e l’Orchestra da Camera Fiorentina, mentre due marching band, I MagicaboolaBrass Band e gli Zastava Orkestar allieteranno l’Oltrarno. Qui tutte le info.