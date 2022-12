Capodanno a Firenze: quattro piazze con proposte diverse

Tutte le manifestazioni a Firenze e Scandicci previste per la notte di Capodanno.

Redazione VN

Il Capodanno 2023 a Firenze si fa in quattro. Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo la città torna a riempirsi di musica, arte e intrattenimento dopo due anni di stop legato all’emergenza Covid. Un programma di eventi, promosso dal Comune di Firenze e coordinato da MUS.E, che si concentra su quattro piazze del centro storico, per un Capodanno ‘diffuso’, con proposte di genere diverso: giochi di luci e videomapping in piazza della Signoria, marching band in Oltrarno e piazza del Carmine, concerto Gospel in piazza Santissima Annunziata, musica classica in piazza san Lorenzo alla presenza anche dell’orchestra di Kharkiv.

Capodanno 2023: tutti gli eventi — Piazza Santissima Annunziata si animerà dalle 22 con il concerto Gospel a cura dell’associazione culturale Musart. Uno spettacolo che unirà religiosità, musica e bellezza con l’esibizione di due gruppi, The Pilgrims e The Women of God, anticipata dalla diffusione in piazza di musica in sottofondo dalle 21,30: presentazione e countdown affidati ad Eva Edili, giornalista e speaker radiofonica.

In piazza San Lorenzo l’orchestra Toscana Classica in collaborazione con l’orchestra filarmonica di Kharkiv proporrà un programma che spazia da Strauss, Rossini, Bizet a Morricone. Una serata di grande musica, a partire dalle 22,15 fino all’una, che non dimentica lo scenario attuale ancora segnato dalla guerra in Ucraina. La collaborazione con l’orchestra di Kharkiv vuole essere infatti un importante messaggio di sensibilizzazione.

In piazza Signoria Aria Network culturale in collaborazione con Creazioni Associazione Culturale e FaRM ha organizzato un evento che combina performance acrobatiche, video-mapping, musica e giochi di luce, in base a una formula progettata su misura per la location. La Compagnia eVenti Verticali, che lavora a livello internazionale realizzando spettacoli unici di forte impatto visivo, integrando le tecniche di arrampicata a quelle circensi, dalle 21 all’una proporrà una performance site-specific che trasformerà la facciata di Palazzo Vecchio in un vero e proprio palcoscenico.

L’Oltrarno dalle 21.30 all’una con sosta per la mezzanotte in piazza del Carmine, sarà attraversato da tre marching band toscane, i Bandão, orchestra di percussioni con un repertorio che spazia da sonorità delle tradizioni musicali italiane ai suoni caratteristici di paesi come Brasile, Cuba e continente africano, la Magicaboola Brass Band, una moderna street band composta da strumenti a fiato e ritmica, e i Pulsar, nato come gruppo studentesco e adesso una delle band di strada più conosciute e affermate, un evento organizzato dall’associazione Music Pool.

Capodanno a Scandicci — Stasera dalle 21,30 nell’Auditorium del Centro Rogers (piazza Resistenza, fermata tramvia Resistenza) Officina dei sogni con la consulenza artistica ed organizzativa di Cirk Fantastik, e con la partecipazione di The Gate Florence Dance Urban School A.S.D., presenta “Scandicci verso il 2023 da 0 a 100 anni”, teatro, danza e musica con la compagnia Trio Trioche in “TROPPE ARIE”, spettacolo comico musicale, vincitore premio surPrize 2015 Ingresso libero con prenotazione su scandicci.ticka.it . Info: 334 3669013 - 339 4350965 officinadeisogni@hotmail.it.

Domenica 1 gennaio alle 11 al Teatro Aurora (via San Bartolo in Tuto, 1) Firenze all’Opera presenta il Gran concerto di Capodanno con musiche viennesi e dell’opera italiana eseguite da COR Orchestra e Cantanti della Compagnia d’Opera Italiana Firenze. Ingresso libero. Info: 340 8119192 info@concertoclassico.info