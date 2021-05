Capezzi: “Venuti si merita tutto. Ringrazierò sempre Pizarro”

Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina, che ha appena ritrovato la Serie A

L'ex centrocampista viola Leonardo Capezzi, reduce dalla promozione conquistata con la Salernitata, ha detto oggi al Pentasport: "E' stata una grande emozione, purtroppo l'abbiamo condivisa solo in parte con i nostri tifosi. Spero di potermi cimentare di nuovo con la Serie A. Le parole di Pizarro ("Capezzi è il mio erede" ndr) mi hanno dato un valore unico, lui era un top in quel ruolo, è stata una cosa di cui lo ringrazierò sempre. Anche se non posso essere paragonato a lui, che era un campione, ho caratteristiche anche un po' diverse.