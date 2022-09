Capello ‘asfalta’ Allegri: “Fa il battutista. Non ho capito scelta su Vlahovic”

"La Juve non può giocare in questa maniera. Allegri deve fare qualcosa in più, non il battutista, deve rimettersi a lavorare per tirare fuori quel qualcosa in più dalla squadra e tornare a vincere. La Juventus va a momenti, non si capisce cosa voglia fare. Se dici che la partita che conta è quella contro il Benfica (e non la prossima col PSG) perché non schieri Vlahovic a Firenze? Non capisco".