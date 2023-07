Caos totale in Serie B: in quattro chiedono la riammissione. La situazione

E' caos totale tra Serie B e C, dove arrivati alla seconda metà di luglio ci sono ancora alcune squadre che non sanno in che campionato giocheranno. Su Calciomercato.com troviamo il punto della situazione al momento. Benevento, Spal, Perugia e Brescia hanno presentato domanda di riammissione in B dopo la retrocessione della scorsa stagione, e così hanno fatto anche Lecco e Reggina. Sei squadre per uno o due posti. A queste si aggiunge anche il Foggia, che attraverso un comunicato ufficiale ha presentato domanda di ripescaggio in quanto finalista dei playoff persi contro il Lecco.