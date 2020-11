Caos tamponi: ecco cosa rischia la Lazio

Dopo gli 007 federali, anche la Procura di Avellino si è attivata per fare chiarezza con un blitz a Formello e nel laboratorio Diagnostica Futuro di Avellino. L’inchiesta della Procura federale, intanto, va avanti e domani – scrive Sportmediaset – sarà sentito Ivo Pulcini, il direttore sanitario del club. Gli ispettori della Figc sospettanoviolazioni del protocollo, per la mancata comunicazione delle positività alla Asl e per il mancato isolamento di 10 giorni previsto in queste circostanze.

Come mai alcuni giocatori positivi per quelli dell’Uefa, sono negativi per Avellino? Il test Synlab, ente ufficiale della Uefa, identifica i 3 differenti geni bersaglio (gene E, gene RdRP e gene N), in conformità ai protocolli internazionali (OMS). Il gene della discordia è quello N che secondo quanto sottolineato dalla Lazio indicherebbe solo una debole positività e dunque non precluderebbe la possibilità ai giocatori di scendere in campo.