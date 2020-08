Caos Sampdoria, Ferrero contestato ancora: cartelli in giro per la città

Continuano le proteste nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a Genova: in diverse zone del centro ma anche nel levante cittadino sono apparso cartelli adesivi con la faccia del patron all’interno del segno di divieto. La rottura è sempre più forte con i tifosi della Sampdoria che hanno ribadito anche nelle ultime ore il loro disappunto verso il proprietario del club attraverso un comunicato della Federclubs. Intanto Ferrero, risponde sui social ad un tifoso, che gli chiedeva di non allestire una squadra col solo obiettivo della salvezza: “Ci può contare, sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire. Daje Sampdoria” ha replicato il numero uno doriano su Twitter. (ANSA).

