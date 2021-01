Caos-Osimhen al Napoli: DeLa e Gattuso furiosi, in arrivo una supermulta

Come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, Victor Osimhen è rientrato a Napoli positivo al Covid-19 dopo le vacanze natalizie trascorse a casa in Nigeria. Il fatto è che, pare, l’ex Lille abbia contratto il virus ad una mega festa organizzata per il suo ventiduesimo compleanno, in cui tutti i partecipanti erano senza mascherina, lui compreso. L’immagine del numero 9 partenopeo che balla in mezzo a parecchia gente ha dato fastidio a molti, in primis il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Secondo gazzetta.it è in arrivo una supermulta, addirittura in Nigeria parlano di oltre 200.000 Euro.