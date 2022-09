Caos a Nizza prima della gara col Colonia: scontri tra tifosi nello stadio VIDEO

Come riporta sui propri canali RMC Sport, ci sono stati attimi di tensione all'Allianz Rivera di Nizza prima del match di Conference League tra i locali e il Colonia: un tifoso è caduto da una balaustra e si è ferito in maniera seria, mentre gli scontri tra le tifoserie dovrebbero portare la UEFA alla decisione di non permettere il calcio d'inizio, in attesa di capire quali siano le responsabilità.