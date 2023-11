L'ex campione del Mondo aspetta solo la chiamata giusta, non necessariamente dall'Italia

C'è stato un momento in cui Fabio Cannavaro, campione del Mondo con l'Italia nel 2006 e Pallone d'Oro, è stato vicino alla Fiorentina: allora non lo liberarono dalla Cina, e nel frattempo l'ex difensore ha avuto una non positiva esperienza a Benevento, ma ora è pronto a nuove chiamate. Ecco una sua dichiarazione a Sport Mediaset: