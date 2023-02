Cannavaro, finisce male l’avventura al Benevento: l’ex difensore è stato esonerato

In passato il tecnico napoletano era stato accostato anche alla Fiorentina

Fabio Cannavaro non è più l’allenatore del Benevento: fatale è stata la sconfitta interna contro il Venezia di oggi pomeriggio (1-2), a chiusura di un periodo comunque difficile. Questo il comunicato del club sannita: “Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore sportivo Pasquale Foggia. Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera".