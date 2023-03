Campo di Marte, voto sulla riqualificazione. No dei comitati

In votazione oggi in Consiglio Comunale a Firenze il POC, il Piano Operativo Comunale, che contiene le linee di indirizzo di trasformazione urbanistica della città. Tra queste anche la riqualificazione complessiva dell’area di Campo di Marte, legata al restyling dello stadio Franchi, cui si oppongono alcuni comitati di residenti e commercianti, come il comitato “Vitabilità”, che sabato scorso ha organizzato una nuova manifestazione di protesta, disseminando di palloncini colorati un’ampia area della zona.