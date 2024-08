Cambia l’orario di chiusura del calciomercato: ecco quando terminerà

Situazione ancora più surreale quest'anno per la chiusura del calciomercato: non terminerà più alle 20:00 come gli anni passati

Secondo quanto riportato da Sportitalia, quest'anno ci saranno quattro ore in più di calciomercato il 30 agosto, che quindi non terminerò più alle 20:00, come sempre, ma allo scoccare della mezzanotte. Situazione ancora più surreale, visto che ci saranno due squadre in campo (Atalanta e Inter) proprio durante le ultime trattative.