Calori: “Vlahovic come Crespo. Lotta salvezza? Vietato rilassarsi”

Alessandro Calori, ex difensore ed allenatore, è stato ospite di Stadio Aperto su TMW Radio. Queste alcune delle sue frasi sulla Fiorentina:

Lotta salvezza? Dai 31 punti in giù nessuno può dirsi tranquillo in classifica. Basta un momento in cui le cose non girano ed è facile ritrovarsi nelle ultime posizioni. Stagione Fiorentina? Bisogna provare a capire perché si sono create certe situazioni e perché sei lì. Crescita Vlahovic? Se investi su un ragazzo devi riuscire a trovargli spazio o non avrà mai modo di crescere. Ricordo Crespo che con Ancelotti non faceva mai gol, poi grazie alla fiducia è esploso. A breve penso succederà lo stesso con Vlahovic, il serbo deve molto a Prandelli.