Callejon ricorda: “Alla Fiorentina non è stato facile, il modulo…”

Lo spagnolo è tornato in Patria dopo 9 stagioni in Italia

Josè Callejon ha ritrovato l'entusiasmo di giocare a calcio dopo il ritorno "a casa" della scorsa estate. L'esterno ex Fiorentina gioca nel Granada in Serie B spagnola, e ha già messo a referto 4 gol e 10 assist. In caso di promozione nella Liga, per Callejon scatterà un rinnovo biennale fino all'età di 38 anni. Intervistato da Relevo, Callejon ha ripercorso i tanti anni vissuti in Italia, compresi gli ultimi due non proprio entusiasmanti a Firenze.