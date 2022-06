Calcio Storico: sarà Bruno Astori il magnifico messere della finale

Sarà Bruno Astori il "magnifico messere" per la finale del calcio storico fiorentino. Il fratello di Davide presenzierà dunque in piazza S.Croce per l'atto finale tra Azzurri e Rossi. A lui spetterà ricoprire il prestigioso ruolo il 24 giugno, in occasione di San Giovanni. Quando alle 18 scenderanno sul sabbione i calcianti dei quartieri di Santa Croce e Santa Maria Novella.