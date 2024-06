Calcio Storico, gli Azzurri schiacciano i Verdi e volano in finale

Gli Azzurri surclassano i Verdi nella prima semifinale di Calcio Storico Fiorentino per 14 cacce a 5: domani, ore 15, l'altra partita

Gli Azzurri di Santa Croce sono i primi finalisti del torneo 2024 del Calcio Storico Fiorentino, grazie al successo per 14-5 sui Verdi di San Giovanni. Una partita che, nonostante il punteggio, è stata molto combattuta, soprattutto nella prima parte. A lungo andare poi è emersa la superiorità degli Azzurri. Nella curva dei vincitori, presente anche il giovane difensore della Fiorentina Lorenzo Lucchesi, quest'anno in prestito alla Ternana in Serie B e retrocessa ai playout. Nella giornata di domani, ore 15:00, la seconda semifinale tra i Bianchi di Santo Spirito e i Rossi di Santa Maria Novella.